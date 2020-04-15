الحكيم بشأن قصف المخيمات بمخمور: على الحكومة مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات

ادان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاربعاء، قصف طائرات حربية المخيمات بمخمور، فيما دعا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات.
وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "تحت اي عنوان او ذريعة ، لا يمكن تبرير او قبول تكرار انتهاك سيادة العراق"، متسائلا "كيف يمكن تفسير قيام طائرات حربية مجهولة بقصف واستهداف احد مخيمات العوائل في قضاء مخمور في شمالنا الحبيب".
وادان الحكيم "الخروق المتكررة التي اصبحت تحدث بشكل شبه متواصل من مختلف الاطراف والجهات"، داعيا الحكومة الى "ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات".
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