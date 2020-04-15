عبد المهدي يعلق على ما اثير بشأن العراق يخفي امواته

علق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، على ما اثير بشأن العراق يخفي امواته، فيما اعتبر ان ذلك نوع من التدليس الخطير.

وقال عبد المهدي في كلمة له تابعتها الخليج 365، "دائما هناك روح من التشاؤم والسوداوية والظلامية لدى البعض في النظر الى العراق والنظر الى الحالة العراقية"، مبينا ان "المحاولات لتشويه سمعة العراق والحاق الضرر به مازالت مستمرة".

واضاف "لدينا في العراق انجازات كبيرة ويتم التغافل بها ان لم اقل ان البعض يشكك بها"، مشيرا الى ان "هناك من يقول ان العراقيين يخفون امواتهم، اين نخفي امواتنا لا يمكن ان نخفي امواتنا".

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واعتبر عبد المهدي ان "ذلك نوع من التدليس الخطير في بعض وسائل الاعلام التي تتناول هكذا اخبار"، مشيرا الى انه "للاسف هؤلاء يستخدمون معلوماتهم من عراقيين اما لا يعرفون او اعتادوا على الطعن والروح السلبية".

واكد ان "الكل ينتفع من الروح المعنوية والوحدة التعبوية والكل يخسر من الانقسامات والتشاؤوم والسوداوية"، لافتا الى ان "هناك من ينظر الى السلبيات ويتغاظى عن الايجابيات".