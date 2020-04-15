عبد المهدي: سنقاوم الازمة الاقتصادية بسبب انهيار اسعار النفط

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، ان العراق سنقاوم الازمة الاقتصادية التي يمر بها.
وقال في كلمة له تابعتها الخليج 365، ان "العراق واجه الكثير من الازمات وتغلب عليها، وسيقاوم الازمة الاقتصادية والنفطية التي يمر بها".
واضاف ان "هذه الازمة هي بسبب انهيار اسعار النفط وانهيار الاقتصاديات العالمية".
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