578 وفاة جديدة بسبب كورونا في إيطاليا

سجلت إيطاليا اليوم الأربعاء، 578 حالة وفاة جديدة بسبب وباء كوفيد-19، انخفاضا من 600 وحالتين يوم أمس، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 21645.
كما تراجع عدد الحالات الجديدة إلى 2667 انخفاضا من 2972، في استمرار لانخفاض عدد الإصابات اليومية بالبلاد في الآونة الأخيرة.
وكان عدد حالات الإصابة الجديدة هو الأدنى منذ 13 مارس، لكن العدد اليومي للوفيات ما يزال مرتفعا، وبلغ أجمالي الإصابات 165155 حالة.
وتأتي إيطاليا حاليا في المركز الثاني عالميا من حيث عدد وفيات كورونا بعد الولايات المتحدة، وفي المركز الثالث من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة وإسبانيا
وكان عدد حالات الإصابة الجديدة هو الأدنى منذ 13 مارس، لكن العدد اليومي للوفيات ما يزال مرتفعا، وبلغ أجمالي الإصابات 165155 حالة.
وتأتي إيطاليا حاليا في المركز الثاني عالميا من حيث عدد وفيات كورونا بعد الولايات المتحدة، وفي المركز الثالث من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة وإسبانيا
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