578 وفاة جديدة بسبب كورونا في إيطاليا

كما تراجع عدد الحالات الجديدة إلى 2667 انخفاضا من 2972، في استمرار لانخفاض عدد الإصابات اليومية بالبلاد في الآونة الأخيرة.

وكان عدد حالات الإصابة الجديدة هو الأدنى منذ 13 مارس، لكن العدد اليومي للوفيات ما يزال مرتفعا، وبلغ أجمالي الإصابات 165155 حالة.

