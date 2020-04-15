أعلنت مدرية صحة الكرخ، الأربعاء، رجل وزوجته يغادران مستشفى الفرات بعد اكتسابهم الشفاء التام من كورونا.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "زوج و زوجته غادرا مستشفى الفرات العام بعد اكتسابهم الشفاء التام".
وتعلن مديرية صحة الكرخ بين الحين والآخر عن خروج بعض المصابين بوباء فيروس كورونا من دائرة الحجر الصحي لديها بعد التماثل للشفاء التام.
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