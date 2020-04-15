سهير القيسي تعلن عن تحول في حياتها المهنية

أعلنت الاعلامية العراقية، سهير القيسي، عن تحول في حياتها المهنية. ونشرت القيسي على موقعها تغريدة في تويتر رفقت معها صورة لها كتبت عنها: "إعلان تحول هام في حياتي المهنية هو عنوان هذه الصورة .. شاء الله ورتب الكون نفسه لتحدث تحولات عديده أجلت ذلك .. مع الوقت عرفت أن الله كان يرتب الأفضل لي.. تذكر دائماً أنك إن عزمت وتوكلت وسعيت فالتواقيت بيد الله اتركها له .. كن مع التيار بخفه دونما مقاومة".

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