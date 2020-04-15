مفوضية حقوق الإنسان تقرّ تقرير تقييم الاستجابة لمواجهة كورونا

أقر مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الأربعاء، تقرير تقييم الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا.
وأضافت أن "الاجتماع ناقش اوضاع حقوق الانسان في العراق ، في ظل الازمة الصحية الحالية والجوانب الانسانية المتعلقة بها، بالاضافة الى التصويت على اقرار تقرير المفوضية حول تقييم الاستجابة لمكافحة وباء كوفيد-١٩ والذي جاء كجهد لفرق المفوضية ومكاتبها وأقسامها للفترة من (٢٤ اذار ولغاية ٨ نيسان ٢٠٢٠)، اضافة الى ارساله الى الجهات المعنية ونشره عبر وسائل الاعلام".
وأوضحت المفوضية أنه "استمراراً لعمل المفوضية العليا لحقوق وتطبيقًا لقانونها قرر مجلس المفوضين إقرار تقرير نشاطات المفوضية السنوي المعد مسبقا، اضافة الى مناقشة مجموعة من الفقرات التي تخص التشريعات الوطنية، منها مقترح قانون العقوبات البديلة".
وبينت، أنه "لتسهيل مهام فرق المفوضية مع الأخذ بنظر الاعتبار الوضع الحالي وقرارات اللجنة (٧٩) لسنة ٢٠٢٠ قرر مجلس المفوضية رفع مقترح استثناء موظفي المفوضية من حظر التجوال تسهيلاً لمهام عملهم بمراقبة الاجراءات الحكومية ورصد انتهاكات حقوق الانسان".
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