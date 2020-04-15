فرنسا: الشرطة تقتل رجلا هاجم أفرادها بسكين شمالي باريس

وذكر المصدر، أن "الحادث وقع بعد ظهر اليوم، عندما هاجم رجل بسكين ضابط شرطة كان على متن دراجته".

ولم يبين المصدر، دوافع الرجل المهاجم، فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالموضوع للوقوف على ملابسات الحادث.