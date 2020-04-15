أعلنت خلية الأزمة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في واسط، الاربعاء، عن موافقة المنافذ الحدودية على إخراج عجلات الحمل المحتجزة داخل منفذ زرباطية. وقال رئيس الخلية عادل الزركاني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "حصلت موافقة هيئة المنافذ الحدودية على اخراج السيارات ( الحمل ) المحتجزة داخل منفذ زرباطية الحدودي والبالغ عددها ٣٢٧ سيارة والتي تم اكمال معاملات الفحص الكمركي فيها".



وأجبر انتشار فيروس كورونا دولاً عدة منها العراق على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنافذ الحدودية توافق على اخراج عجلات الحمل المحتجزة لدى منفذ زرباطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.