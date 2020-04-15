محافظ بابل يعلن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا

وقال منديل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"نعلن عن تسجيل إصابة جديدة في محافظة بابل ليصبح العدد أربعة أشخاص مصابين خلال الـ ٧٢ ساعة الماضية راقدين في مستشفى الحلة التعليمي".

وأضاف أن "الإصابة الجديدة بالفايروس التي أعلنت قبل قليل هي لأمرأة من ناحية جبلة شمال بابل تبلغ من العمر ٧٠ سنة ليصبح عدد حالات الإصابة من تلك المنطقة حالتين".

