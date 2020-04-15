تسجيل ثلاث اصابات بكورونا في ذي قار

افاد مصدر طبي، الاربعاء، بتسجيل ثلاث اصابات بكورونا في ذي قار. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفايروس كورونا في محافظة ذي قار لامرأتين ورجل". وتشهد بغداد والمحافظات حظراً شاملاً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.

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