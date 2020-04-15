إصابة مدير دفاع مدني الرطبة بانفجار عبوة لاصقة غرب الرمادي

افاد مصدر امني، الاربعاء، بإصابة مدير دفاع مدني الرطبة بانفجار عبوة لاصقة غرب الرمادي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة لاصقة موضوعة أسفل سيارة مدير دفاع الرطبة سعد رزيك انفجرت، عصر اليوم، ما اسفر عن اصابته بجروح بليغة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية نقلت المصاب الى مستشفى قريب".
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