اندلاع حريق في بناية تجارية غربي بغداد

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، باندلاع حريق في بناية تجارية بمنطقة المنصور غربي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع، عصر اليوم، داخل احد الطوابق المتخذة كمخزن في بناية تجارية في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد".
وأَضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على النيران".
وأَضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على النيران".
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