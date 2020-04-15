مجموعة العشرين توافق على تجميد الديون المؤقتة للبلدان الأشد فقراً

وافقت مجموعة دول العشرين، الاربعاء، على تجميد الديون المؤقتة للبلدان الأشد فقراً.

من جانبه قال وزير المالية السعودي، إن " مجموعة العشرين ضخت 7 ترليون دولار في الاقتصاد العالمي لحماية الوظائف والأعمال".

وأجبر انتشار فيروس كورونا دولاً عدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.