عبد المهدي بذكرى الانفال: عازمون على تجاوز هذه الصفحة السوداء

أصدر رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الأربعاء، بياناً بذكرى "جريمة الانفال"، فيما أكد عزم البلاد على تجاوز هذه الصفحة السوداء.
وقال عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بحلول الذكرى السنوية لجريمة الأنفال، نجدد إدانتنا لجرائم النظام الدكتاتوري المباد بحق جميع ابناء شعبنا، ونؤكد تضامننا مع شعبنا الكردي وضحايا الأنفال، وعزمنا على تجاوز هذه الصفحة السوداء والعمل معا من أجل بناء مستقبل آمن ومشرق للعراق وشعبه".
وأضاف أن "حملة الأنفال ضد شعبنا الكردي العزيز ستبقى واحدة من أبشع جرائم العصر في القتل والتنكيل والتشريد لآلاف المدنيين الأبرياء ، وعنوانا لمقاومة العراقيين جميعا للظلم والإستبداد".
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