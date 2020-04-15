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نائب يدعو لإصدار قرار لمصرفي الرافدين والرشيد بإيقاف استقطاع السلف من المتقاعدين

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دعا النائب رعد الدهلكي، الأربعاء، رئاسة الوزراء إلى إصدار قرار لمصرفي الرافدين والرشيد بايقاف استقطاع السلف من المتقاعدين بالوقت الحالي مراعاة للوضع الحالي.
وقال الدهلكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحكومة وضمن عدة قرارات فقد اوقفت استحصال بدلاات الايجار والضرائب من عدة شرائح نظرا للظروف الحالية التي يعيشها البلد بسبب انتشار وباء وتعطل الحياة العامة بشكل كبير".

وأضاف أن "شريحة المتقاعدين كانت دائما مظلومة في جميع الاجراءات والقرارات التي تصدر سابقا واليوم وسعينا جاهدين لانصافهم وما زالنا مستمرين بهذا الجانب، لكن كما يبدوا فان الظلم ما زال مستمر من خلال عدم شمولهم بحالة التريث في استحصال اي مبالغ نتيجة للظروف الحالية".

وأوضح الدهلكي، ان "هنالك العديد من المتقاعدين قاموا باستلام سلف لاغراض مختلفة، ويتم استقطاع جزء من راتبهم التقاعدي لتسديد تلك السلف، والمستغرب ان عملية الاستقطاع ما زالت مستمرة حتى اللحظة رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد".


وشدد على ان "رواتب المتقاعدين متواضعة جدا وهي تكفي لتوفير ادنى مستويات الحياة البسيطة، بالتالي، فان اي استقطاع حاليا سيزيد الضرر عليهم ما يجعلنا ندعو مصرفي الرافدين والرلاشيد الى التريث وايقاف تلك الاستقطاعات مراعاة للظروف الحالية".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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