بالوثيقة.. وزير العدل يعلن شمول 1007 نزلاء واحداث بقرار العفو الخاص

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اعلنت وزارة العدل، الاربعاء، عن ارسال قوائم اسماء النزلاء المشمولين بالعفو الخاص الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بتوجيه ومتابعة من قبل وزير العدل فاروق امين الشواني، تم إرسال قوائم المودعين في الأقسام السجنية التابعة لوزارة العدل من المشمولين بالعفو الخاص الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
واكد الوزير ان "القوائم شملت اسماء المودعين في دائرة الاصلاح العراقية والبالغ عددهم (٩٥٠) نزيلا مع نسخ من قرارات الحكم الصادرة بحقهم من المحاكم المختصة، وكذلك أيضا اسماء النزلاء في دائرة اصلاح الاحداث والبالغ عددهم (٥٧) حدثا مع مراعاة المادة ٦٣/اولا من قانون رعاية الاحداث رقم ٧٦لسنة ١٩٨٣ المعدل والتي نصت على انه لايجوز ان يعلن عن اسم الحدث او عنوانه او اسم مدرسته او تصويره او اي شيءيؤدي الى معرفة هويته".
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