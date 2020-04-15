لليوم الثاني .. الديوانية تعلن خلوها من اية اصابات بمرض كورونا

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في محافظة الديوانية لم يسجل اية اصابات جديدة لهذا اليوم الاربعاء، مشيرة الى سحب مايقارب 50 نموذجا خلال المسح الميداني لمناطق المصابين ومنتسبي مركز الحروق وحالات اخرى مشتبه بها وارسالها الى مختبر الصحة العامة ومازال اخذ العينات مستمر.واوضحت ان عدد الاصابات الكلي من 15 اذار الماضي، وحتى الان هو 11 اصابة ، وعدد حالات الشفاء خمس حالات، فيما شهدت المحافظة في وقت سابق حالة وفاة واحدة.

واعلنت دائرة صحة الديوانية، امس الثلاثاء، عدم تسجيلها اية اصابات بكورونا اليوم في المحافظة، مع اتخاذ كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين، ودعت جميع المواطنين الى الالتزام بتوجيهات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال".