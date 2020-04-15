صالح: قرار تعليق رخصة رويترز مؤسف واعمل مع فريقنا القانوني لاعادة النظر به

اعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، ان قرار تعليق رخصة رويترز مؤسف، فيما اشار الى انه يعمل مع الفريق القانوني لاعادة النظر به.
وقال صالح في مقابلة مع شبكة الـ سي ان ان الاميركية، وتابعتها الخليج 365، ان "قرار تعليق رخصة رويترز، مؤسف، إتخذته هيئة الإعلام وهي جهة مستقلة عن الحكومة"، مبينا "انني لن أدافع عن ذلك القرار، واعمل مع فريقنا القانوني لغرض اعادة النظر في ذلك القرار ومعالجة الموقف".
وتابع ان "القرار لا يفضي الى ما نريده وهو بيئة شفافة، لكن الناس أصابهم الإنزعاج الشديد من تقرير رويترز لأنه أشار الى تزييف حكومي متعمد للسجلات"، موضحا ان "منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة أشاروا في بيانهم بأنَّ هذا عار عن الصحة".
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