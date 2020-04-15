تحقيق النجف تقرر توقيف متهمين آخرين بقضية المشتكية ملاك الزبيدي

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الاربعاء، ان محكمة تحقيق النجف تقرر توقيف متهمين آخرين بقضية المشتكية ملاك حيدر الزبيدي.
وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محكمة تحقيق النجف اصدرت قرارا بتوقيف متهمين أخرين بقضية الحرق الذي تعرضت له المشتكية ملاك حيدر الزبيدي".
واضاف انه "بذلك يصبح عدد الموقوفين في هذه القضية اربع متهمين والتحقيق جاري وفق القانون".
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