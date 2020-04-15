إيران تسجل 94 حالة وفاة و1512 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة

اعلنت وزراة الصحة الإيرانية، اليوم الاربعاء، تسجيل 94 حالة وفاة و1512 إصابة جديدة بفريوس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 76389، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 94 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4777.
ولفتت الوزارة إلى أن 49933 حالة تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا، بينما هناك 3643 مصابا في حالة صحية حرجة.
وأكدت وزارة الصحة الإيرانية أنه تم إجراء 299204 تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.
ولفتت الوزارة إلى أن 49933 حالة تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا، بينما هناك 3643 مصابا في حالة صحية حرجة.
وأكدت وزارة الصحة الإيرانية أنه تم إجراء 299204 تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.
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