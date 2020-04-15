المرور تطلق نظاما الكترونيا لحجز موعد للمراجعة في عموم العراق

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، عن اطلاق نظام الكتروني لحجز موعد للمراجعة في عموم مواقعها في العراق ضمن الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا

وقال العميد حيدر كريم مدير علاقات واعلام المرور العامة، في بيان إن المديرية أطلقت نظام حجز موعد مراجعة مواقع تسجيل المركبات في عموم العراق. وقال العميد حيدر كريم مدير علاقات واعلام المرور العامة، في بيان إن المديرية أطلقت نظام حجز موعد مراجعة مواقع تسجيل المركبات في عموم العراق. واوضح أن الحجز يكون من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية المرور وذلك حفاظا على سلامة المواطنين لتفادي كثافة المراجعين في المواقع ضمن الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا.



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