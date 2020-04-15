كورونا العراق اليوم: الاصابات الاقل والوفيات صفر

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فيما اكد مسؤول صحي عراقي اليوم انتصار بلاده على فيروس كورونا فقد اعلنت وزارة الصحة تسجيلها 22 اصابة به فقط خلال 24 ساعة الماضية وهي الأقل منذ ظهوره في العراق وقالت انه لم تسجل اي وفيات.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية الثلاثاء في بيان حصلت "أيلاف" على نصه تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية وهي الاقل منذ ظهور الوباء في البلاد في 24 شباط فبراير الماضي . وأشارت إلى عدم تسجيل وفيات جديدة حيث كانت صفرا بينما بلغت حالات التعافي 49 حالة.

سلات غذائية لمتضررين من اثار كورونا في العراق

وأوضحت انه بذلك فأن مجموع الإصابات بالفيروس قد ارتفع إلى 1400 حالة بينما ظلت الوفيات عند 78 وفاة وارتفعت حالات التعافي إلى 766 حالة.

ومن جانبه اعتبر وكيل وزارة الصحة العراقية حازم الجميلي ان العراق نجح بهزيمة فيروس كورونا لكنه حذر من ان هناك تحد ما زالت تعاني منه الكوادر الصحية وسببه المواطنون انفسهم.

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وقال الجميلي في تصريحات تابعتها ""الخليج 365"" ان " فيروس كورونا هزم امام قوة وصلابة العراقيين مواطنين وكوادر صحية والسبب هو القرارات الاستباقية الصحيحة والتزام اغلب المواطنين بإجراءات الوقاية".

واشار الى ان "السر وراء نجاح هذه التجربة وقلة الإصابات بالعراق قياساً بدول عظمى أكثر تقدماً صحياً هو الإجراءات الاستباقية التي اتخذها العراق من اغلاق للحدود وإيقاف الرحلات مع الدول الموبوءة وخاصة الصين وإيران وعدم السماح بانتقال مواطني تلك الدول للعراق وانما السماح للمواطنين العراقيين فقط بالعودة لبلدهم وهذا اجراء طوق الخطر.

ونوه الى ان الاجهزة الصحية العراقية قد استخدمت البروتوكولات العلاجية المقرة بالصين بشكل مبكر جداً وتأخرت دول أخرى ما أدى لانتشار المرض وحدوث عدد وفيات عال .

وتحدث الجميلي عن تحد كبير رغم المؤشرات المشجعة قائلاً " مشكلتنا الحالية ان كثيرين ممن تظهر عليهم الاعراض او من ساء وضعهم الصحي بسببها يرفضون الاتصال بنا خوفاً من العزل او لأسباب اجتماعية وهذا تصرف خطير للغاية لان حياتهم ستكون على المحك وسجلنا وفيات بهذا السبب".

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