تعليق عمل "رويترز" في العراق بسبب مقال عن كورونا

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علّق العراق عمل مكتب وكالة "رويترز" في البلاد، بحسب ما أعلنت الوكالة الثلاثاء، بسبب مقال نشرته عن أن أعداد المصابين بفيروس كوفيد-19 يفوق الأرقام الرسمية المعلنة، وهو ما اعتبرته السلطات "مخالفة لقواعد البث الإعلامي".

وكانت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية اتهمت "رويترز" في بيان اطلعت عليه وكالة فرانس برس بـ"تعريض الأمن المجتمعي إلى الخطر" و"اعطاء صورة سلبية عن خلية الأزمة" التي تم تشكيلها في مواجهة الجائحة العالمية.

وفرضت السلطات على "رويترز" تعليق عمل مكتبها في العراق لمدة ثلاثة أشهر ودفع غرامة قدرها 25 مليون دينار عراقي (21 ألف دولار تقريباً)، إضافة إلى تقديم اعتذار رسمي.

وقالت "رويترز" في بيانها الثلاثاء إنها "تأسف" للقرار و "لا تنفي" ما ورد في مقالها.

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وأضافت الوكالة "نسعى إلى حل المسألة، ونعمل على مواصلة توفير تغطية موثوقة للعراق".

وتصدر وزارة الصحة العراقية تقريراً يومياً عن إصابات فيروس كوفيد-19، وكان آخرها مساء الاثنين عندما أعلنت عن 1378 إصابة و78 وفاة، وشفاء 717 شخصاً.

لكن هذه الأرقام قد تكون أقل من الإصابات الفعلية، إذ إن أقل من عشرة آلاف شخص فقط من أصل 40 مليون نسمة خضعوا للفحص في أنحاء العراق.