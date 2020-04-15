العراق: ادنى إصابات بكورونا داخليا وأعلاها وفيات خارجيا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





سجل العراق اليوم ادنى إصابات بفيروس كورونا بين مواطنيه في الداخل واعلاها وفيات في الخارج وسط توقعات بتخلص البلاد من الوباء بنهاية الشهر المقبل فيما دعا نائب الى اغاثة طاقم بحري عراقي عالق على الجانب الايراني من شط العرب بسبب كورونا وغلق الحدود بين البلدين.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الاثنين إن مختبراتها المختصة اجرت خلال الاربع والعشرين ساعة الاخيرة 2376 فحصا، ومن ضمنها مختبرات أقليم كردستان وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة في 24 شباط فبراير الماضي 37791 نموذجا.

مختبر عراقي لفحص عينات المواطنين حول كورونا

وأضافت الوزارة في بيان حصلت "أيلاف" على نصه ان مختبراتها سجلت اليوم 26 إصابة مؤكدة في عموم العراق وهو الادنى منذ ثلاثة اسابيع فيما تم تسجيل حالتي وفاة في العاصمة بغداد و77 حالة شفاء في عدد من محافظات البلاد.

واشارت الى ان مجموع الاصابات بفيروس كورونا في العراق قد بلغ 1378 اصابة والوفيات 78 حالة والشفاء 717 حالة.

ارتفاع حالات الوفاة بين عراقيي الخارج

ومن جانبها اعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تسجيل 5 حالات وفاة و243 اصابة بفيروس كورونا بين عراقيي الخارج.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد الصحاف انه تم تسجيل 5 حالات وفاة 4 منها في بريطانيا وواحدة في السويد و 18 حالة إصابة 10 منها في السويد و7 في بريطانيا وواحدة في روسيا لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا.

وأشار الصحاف في بيان اطلعت على نصه ""الخليج 365"" إلى أن العدد الكلي للعراقيين المصابين في عموم العالم بلغ 243 حالة موزعين على: الولايات المتحدة الأميركية 40 والنرويج 37 وألمانيا 24 والسويد 33 وبريطانيا 20

وكندا 16 والأردن 15 وبلجيكا 11 والدنمارك 10 وإيطاليا 7 والسعودية 4 وفرنسا 6 والنمسا 5 وهولندا 5 والامارات العربية 2 و لبنان 2 و اصابة واحدة في كل من فنلندا وماليزيا وأسبانيا وإيران وروسيا.

Advertisements

أما مجموع حالات الوفاة لعراقيي الخارج فقد بلغت 26 حالة موزعة على بريطانيا 13 والسويد 4 والمانيا 3 والولايات المتحدة 3 وحالة وفاة واحدة في كل من هولندا وبلجيكا والدنمارك.

واشارت الخارجية إلى تسجيل 52 حالة شفاء بين عراقيي الخارج موزعة على بلجيكا 11والسويد 9 والأردن 9 والولايات المتحدة 5 وبريطانيا 5 والنمسا 4 وكندا 4 والدنمارك 2

وحالة واحدة في كل من إيران والسعودية وإسبانيا.

ويتوقع وزير الصحة العراقي محمد علاوي تخلص العراق من وباء كورونا بنهاية الشهر المقبل .

استغاثة طاقم بحري على على سفينة في الجانب الإيراني

اعلن برلماني عراقي اليوم عن تلقيه نداء استغاثة من طاقم بحري عراقي محتجز على ظهر سفينة عاطلة على الضفة الأخرى من شط العرب قرب ميناء خرمشهر في إيران.

ودعا النائب في مجلس النواب العراقي كاظم فنجان الحمامي إلى العمل سريعا لانقاذ الطاقم الذي قال انه يعيش عزلة خانقة اثر غلق الحدود العراقية الايرانية.. موضحا في بيان تابعته ""الخليج 365"" ان الطاقم يضم الربان عدنان ناصر حسن العامري ورئيس المهندسين حافظ علي حسين الحميداوي وكلاهما محتجزين على ظهر الباخرة (Marfa alaman 1) المتوقفة منذ مدة طويلة على الجانب الإيراني من شط العرب الممر المائي بين العراق وايران قرب ميناء خرمشهر "المحمرة" وقد نفذ منهما الطعام فاضطرا لتناول المعلبات المنتهية الصلاحية.

وطالب النائب العراقي محافظ البصرة اسعد العيداني وخلية الأزمة إلى التدخل لتقديم المساعدة العاجلة وتأمين عودتهما عن طريق منفذ الشلامجة بين البلدين.

مؤكدا انهما من ابناء البصرة وغير مصابين بالوباء وحالتهما الصحية جيدة لكنهما يعيشان في عزلة خانقة وعيونهما ترنو إلى الضفة الأخرى العراقية من شط العرب "ولا حول لهما ولا قوة" لهما بحسب قوله.

ويوم امس اعلن رئيس خلية الأزمة العليا في البصرة المحافظ اسعد العيداني عن السماح للصيادين في قضاء الفاو الجنوبي بالعودة لممارسة عملهم في الصيد جزئيا مع اتخاذ الإجراءات الاحتياطية الصحية أثناء ممارسة مهنتهم مشيرا الى انه سيتم تحديد مفرزة طبية في نكعة الأسماك لفحص الصيادين والعاملين مع مفرزة أمنية توضع من قبل شرطة قضاء الفاو لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين .

واوضح رئيس الخلية انه تمت الاستجابة بعودة الصيادين لمزاولة عملهم بالصيد شرط عدم شراء الاسماك من الصيادين الإيرانيين وعدم الاختلاط معهم وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين ومنع مزاولة الصيد.

مواضيع قد تهمك :