الكاظمي راضٍ عن سير مشاورات تشكيل حكومته

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"الخليج 365": فيما أكد رئيس الحكومة العراقية المكلف أنه راض عن سير مشاورات تشكيل حكومته وتقديم برنامجه الحكومي وتشكيلتها في أسرع وقت فقد أعلنت الأمم المتحدة عن دعمها لانبثاق وزارة إجماع وطني، بينما دعا ائتلاف علاوي إلى إبعاد الضغط عليه للإبقاء على المحاصصة.

بحث رئيس الحكومية العراقية المكلف مصطفى الكاظمي خلال اجتماع في القصر الحكومي في بغداد مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت تطورات تشكيل الحكومة الجديدة وجهود مواجهة جائحة كورونا واستمرار التعاون والتنسيق بين العراق والأمم المتحدة، كما قال مكتبه الإعلامي في بيان صحافي تابعته ""الخليج 365"" مساء أمس.

أعرب الكاظمي عن ارتياحه "لسير مشاورات تشكيل الحكومة وتطلعه إلى تعاون الجميع وتمكينها من العمل على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم المشروعة".

من جانبها أكدت الممثلة الأممية دعمها لجهود تشكيل الحكومة الجديدة في ظل الإجماع الوطني والرغبة في زيادة التعاون المشترك.

وأشار المكتب إلى أن الكاظمي "يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة في أجواء إيجابية بتعاون الكتل السياسية والفعاليات الاجتماعية ووفق التوجهات التي أعلنها في كلمته" الخميس الماضي لدى تكليفه.

وقال إن الكاظمي يجري منذ تكليفه بمهمته الجديدة سلسلة لقاءات ومشاورات أكد خلالها عزمه تقديم برنامجه الحكومي وتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن.

وفي أول خطاب له إلى العراقيين الخميس، وتابعته ""الخليج 365""، بعد تكليفه بمهمته الجديدة، فقد تعهد الكاظمي بتشكيل حكومة خدمات للشعب، وليست حكومة غرف مغلقة وأسرار، وكذلك تحريك عجلةِ الاقتصاد ونزع السلاح المنفلت، وحصره في يد الدولة وإعادة النازحين ومحاربة الفساد والفاسدين، إضافة إلى عدم السماح بإهانة أي عراقي من أي جهة داخلية أو خارجية.. مشددًا على "أن العراقي ليس تابعًا، ونحن أنداد لخصومنا وأشقاء لجيرانا".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف الخميس الماضي الكاظمي مدير المخابرات العراقية بتشكيل الحكومة الجديدة عقب اعتذار عدنان الزرفي، وأمامه 30 يومًا لتقديم برنامجه الحكومي وتشكيلته الوزارية إلى البرلمان للتصويت عليها بالثقة من عدمها.

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ائتلاف علاوي يدعو إلى إبعاد الضغوط عن المكلف لإبقاء المحاصصة

دعا ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي إلى إبعاد الضغوط عن الكاظمي والهادفة إلى الإبقاء على المحاصصة المقيتة.

الكاظمي في مكتبه في القصر الحكومي في بغداد

جاء ذلك خلال اجتماع وفد يمثل إئتلاف الوطنية ترأسه رئيس الكتلة النيابية للائتلاف النائب كاظم الشمري مع المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، حيث اعتبر الوفد أن تكليفه يأتي في ظروف تاريخية يمر بها العراق، ويمثل فرصة قد لا تعوّض لجميع الأطراف لإصلاح أوضاع البلد المختلفة ووضعها بالشكل الذي يبعد العراق من منزلق خطير، كما نقل عنه بيان صحافي تسلمت ""الخليج 365"" نصه.

وأكد وقوف إئتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي مع رئيس الوزراء المكلف "في خطواته لتسمية التشكيلة الوزارية"، مشيرًا إلى ضرورة الترك للمكلف حرية اختيار تشكيلته الوزارية وإبعاد الضغط عليه الهادف إلى الإبقاء على المحاصصة المقيتة. وشدد على ضرورة أن يشترك المتظاهرون السلميون والاتحادات والنقابات في هذه الحكومة.

من جانبه، أكد الكاظمي "اعتزازه بشخص الدكتور إياد علاوي وسياسته وحنكته ووعد بأن تكون تشكيلته الوزارية كفوءة، وأنه سيعتمد معيار النزاهة والكفاءة لاختيار أعضائها" كما نقل عنه البيان.

كان علاوي كشف عقب تكليف الكاظمي بمهمته الجديدة عن اتفاقه مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على طرح اسم الكاظمي لتشكيل الحكومة الموقتة منذ أكثر من شهرين.

وقال علاوي في تغريدة له على حسابه في "تويتر" وتابعتها ""الخليج 365"" إنه "منذ اكثر من شهرين اتفقت مع الأخ مسعود بارزاني على مفاتحة القوى السياسية لطرح اسم الكاظمي لتولي مسؤولية تشكيل الحكومة الموقتة". أضاف "اليوم وبعد ضياع كل ذلك الوقت أدعو الأخ المكلف إلى إشراك الاتحادات والنقابات والمتظاهرين السلميين، ومن الواجب والضروري على القوى السياسية تسهيل مهمته".