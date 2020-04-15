نائب: وزير المالية يحول شهريا اكثر من نصف عائدات العراق الى الاقليم

وقال النائب يوسف الكلابي، في حديث لـ الخليج 365، إن عائدات العراق لاتتجاوز ترليون دينار عراقي ووزير المالية يصر حتى شهر اذار الماضي، على تحويل 458 مليار دينار الى الاقليم.

واضاف أن ذلك يعني ان وزير المالية سيأخذ اكثر من نصف عائدات العراق ويرسلها الى الاقليم بعد اتفاق اوبك الاخير، موضحا ان الوزير مصر على مخالفة المادة ١٠ من قانون الموازنة رقم ١ لسنة ٢٠١٩ وكذلك المادة ٢٧ / خامسا من قانون الادارة المالية ورغم صدور كتب منع الصرف من لجنة النزاهة واللجنة المالية.



واشار الكلابي في ذات الوقت الى أن الاقليم لم يسلم بغداد دينارا واحدا من عائدات النفط او المنافذ، ما يعني ان الاقليم يستحوذ على منافذ وورادات الاقليم ونصف عائدات البلاد.

وينتمي وزير المالية فؤاد حسين الى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم السابق مسعود البارزاني، وكان يشغل منصب سكرتير الاخير.

وأكدت النائبة عالية نصيف، في وقت سابق الاربعاء، أن حكومة تصريف الأعمال لايحق لها اتخاذ قرار بخفض إنتاج العراق النفطي بنسبة ثلاثة وعشرين بالمئة من إجمالي الإنتاج، متسائلة عما إذا كان قرار خفض انتاج نفط يشمل إقليم كردستان، وهل ستستمر الحكومة بدفع ذات النسبة التي كانت تدفعها للإقليم قبل التخفيض .



وأكد وزير النفط ثامر الغضبان، في وقت سابق، أن نسبة تخفيض النفط البالغة 22.8% تسري على جميع دول الأوبك دون استثناء "بينها العراق" وفقا للاتفاق الاخير لاجتماع اوبك+.