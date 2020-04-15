اثارت تصريحات وزير الصحة جعفر علاوي التي اساء من خلالها لعمل الطواقم الطبية استياء نقابة الاطباء التي استنكرت تلك الاساءات اللفظية مطالبة بتقديم الاعتذار الى تلك الكوادر التي تتقدم خط التماس لمحاربة وباء كورونا
وفي الوقت الذي من المفترض فيه ان تتوجه وزارة الصحة الى البنى التحتية المتهالكة لمؤسساتها وسد نقص المستلزمات الوقائية والطبية فيها، راحت تقذف الكوادر الطبية والصحية التي تخوض حربا ضروس ضد وباء مجهول وخفي ، بتهم لا تمت للواقع بأية صلة كما يقول اطباء.
وتداول اطباء تغريدات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ، كرد فعل على تصريحات وزير الصحة منها: يا معالي الوزير هل قدرت المردود السلبي لتصريحاتك في نفوس الالاف من الاطباء المختصين، يقينا لا ، لأنك قضيت حياتك المهنية في خدمة بريطانيا ، ولا تعي مدى الجهود التي يبذلها الاطباء العراقيون في ظل نظام صحي معاق يدار بأسوء انواع الادارات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو ردود افعال غاضبة في الوسط الصحي بعد تصريحات وزير الصحة ضد الكوادر الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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