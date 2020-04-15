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بالفيديو ردود افعال غاضبة في الوسط الصحي بعد تصريحات وزير الصحة ضد الكوادر الطبية

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اثارت تصريحات وزير الصحة جعفر علاوي التي اساء من خلالها لعمل الطواقم الطبية استياء نقابة الاطباء التي استنكرت تلك الاساءات اللفظية مطالبة بتقديم الاعتذار الى تلك الكوادر التي تتقدم خط التماس لمحاربة وباء
انتقاد شديد اللهجة وجهته الكوادر الطبية الى وزير الصحة على خلفية تصريحه الاخير الذي وصفوه بالمسيء لهم،، نقابة الاطباء العراقيين هي اولى الجهات التي ردت على تلك التصريحات معتبرة اياها هجوما غريبا كرره الوزير عدة مرات، مهددة بأتخاذ اجراءات قانونية لمحاسبة الوزير في حال عدم الاعتذار او سحب كلامه.

وفي الوقت الذي من المفترض فيه ان تتوجه وزارة الصحة الى البنى التحتية المتهالكة لمؤسساتها وسد نقص المستلزمات الوقائية والطبية فيها، راحت تقذف الكوادر الطبية والصحية التي تخوض حربا ضروس ضد وباء مجهول وخفي ، بتهم لا تمت للواقع بأية صلة كما يقول اطباء.

وتداول اطباء تغريدات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ، كرد فعل على تصريحات وزير الصحة منها: يا معالي الوزير هل قدرت المردود السلبي لتصريحاتك في نفوس الالاف من الاطباء المختصين، يقينا لا ، لأنك قضيت حياتك المهنية في خدمة بريطانيا ، ولا تعي مدى الجهود التي يبذلها الاطباء العراقيون في ظل نظام صحي معاق يدار بأسوء انواع الادارات.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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