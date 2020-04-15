صورة تنين على سطح المريخ

تم التقاط الصورة عام 2007، ولكن تم العثور على "الاكتشاف المذهل" الآن، وذلك عندما وجد موظفو "ناسا" بالصدفة الزاوية الصحيحة للتصوير الفوتوغرافي.

ونشر موظفو وكالة "ناسا" الفضائية صورة لسطح المريخ، تظهر فيها صورة التنين الصيني الأسطوري.

وهو في الواقع، مخطط الوادي ميلاس تشاسما، الذي يعتبر أعمق نقطة في وادي مارينر - نظام ضخم من الأخاديد يغطي ربع خط الاستواء على الكوكب.

وقال الخبراء إنه منذ مليارات السنين، في هذا المكان، كانت توجد بحيرة قديمة، وبعد جفاف البحيرة، شكلت الرواسب على سطح الوادي، وكذلك آثار الرياح والرماد البركاني، مثل هذه الصورة.

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وتم التقاط الصورة عام 2007 بمساعدة كاميرا HiRISE ، لكنهم تمكنوا من "رؤية" رسم التنين الآن فقط، عندما اختار الباحثون الزاوية الصحيحة للتصوير الفوتوغرافي.

وليست هذه أول صورة "غريبة" لسطح المريخ، ففي وقت سابق، تم اكتشاف ثقب على الكوكب الأحمر، والذي يشبه في الصورة قلم رصاص.