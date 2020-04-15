2353 حالة وفاة في أميركا خلال يوم واحد

تجاوزت حصيلة الوفيات جراء فايروس كورونا في أميركا 25 ألف حالة وفاة، بعد تسجيل أكثر من 2300 وفاة أمس الثلاثاء.



وفي نهاية الأسبوع الماضي أصبحت الولايات المتحدة البلد الأول عالميا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء، فيما تجاوز إجمالي الإصابات المسجلة في الولايات المتحدة 600 ألف، ليصل إلى 609240 حسب إحصاء "جونز هوبكنز"، ما يمثل نحو ثلث الإصابات عالميا. وحسب شبكة "سي إن إن" فإن حصيلة وفيات الثلاثاء وصلت إلى 2353، بعد أن أظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي جامعة "جونز هوبكنز" التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ، أن وباء كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 2228 شخصا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات بكورونا إلى 25,757.وفي نهاية الأسبوع الماضي أصبحت الولايات المتحدة البلد الأول عالميا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء، فيما تجاوز إجمالي الإصابات المسجلة في الولايات المتحدة 600 ألف، ليصل إلى 609240 حسب إحصاء "جونز هوبكنز"، ما يمثل نحو ثلث الإصابات عالميا.

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