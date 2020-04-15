امانة بغداد: استئناف العمل بانشاء معبر شمال العاصمة

اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن استئناف العمل بانشاء معبر شمال العاصمة. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكاتها في قسم بوب الشام البلدي استأنفت اعمال انشاء معبر يربط منطقتي الثعالبة القديمة بالجديدة ويتصل بشارع حمورابي الرئيسي". واضافت ان "المعبر سيكون بعرض 12 متراً وسيخدم اكثر من 6000 قطعة ارض سكنية من حيث دخول مواد البناء والمواد الانشائية الى المنطقة".

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