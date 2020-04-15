اكدت دائرة صحة الكرخ، الاربعاء، ان امرأة تعافت من كورونا بمستشفى الفرات ورفضت مغادرتها.
وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في منشور على صفحته بالفيسبوك وتابعته الخليج 365، "قبل اسبوعين دخلت المستشفى احدى النساء بعد تأكد اصابتها بفيروس كورونا، وقبل اكتسابها الشفاء التام بيوم واحد تأكدت إصابة ابنتها البالغة من العمر ١٣ سنة".
واضاف انه "بعد ظهور نتيجة الام واكتسابها الشفاء التام رفضت مغادرة المستشفى وفضلت البقاء فيه الى جانب ابنتها معرضة حياتها للخطر مرة أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الكرخ: امرأة تعافت من كورونا بمستشفى الفرات ورفضت مغادرتها لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.