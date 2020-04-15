صحة الكرخ: امرأة تعافت من كورونا بمستشفى الفرات ورفضت مغادرتها لهذا السبب

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في منشور على صفحته بالفيسبوك وتابعته الخليج 365، "قبل اسبوعين دخلت المستشفى احدى النساء بعد تأكد اصابتها بفيروس كورونا، وقبل اكتسابها الشفاء التام بيوم واحد تأكدت إصابة ابنتها البالغة من العمر ١٣ سنة".

واضاف انه "بعد ظهور نتيجة الام واكتسابها الشفاء التام رفضت مغادرة المستشفى وفضلت البقاء فيه الى جانب ابنتها معرضة حياتها للخطر مرة أخرى".