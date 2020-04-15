النقد الدولي يتوقع تباطؤا حاد بالاقتصاد العراقي هذا العام وانتعاش قوي العام المقبل

توقع صندوق النقد الدولي، الأربعاء، تباطوا حاد بالاقتصاد العراقي هذا العام يليه انتعاش قوي العام المقبل.
وقال الصندوق في تقرير له لشهر نيسان انه من المتوقع "ان يكون هناك تباطؤا حاد في الاقتصاد العراقي هذا العام ، يليه انتعاش قوي في عام 2021".
وأضاف ان "العراق ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي له في عام 2019 الى 3.9 % الا انه من المتوقع ان ينخفض هذا العام بنسبة 4.7% فيما سينمو العام المقبل 2021 بشكل كبير بنسبة 7.2%".
وتوقع ان "يبلغ تضخم اسعار ِالمستهلك في العراق 0.8 % عام 2020 و 1.0 % عام 2021".
وأشار الى ان "جائحة COVID-19 سيتسبب في ارتفاع التكاليف البشرية وارتفاعها في جميع أنحاء العالم ، وتؤثر تدابير الحماية اللازمة بشدة على النشاط الاقتصادي".
ولفت الى انه"نتيجة للوباء ، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بشكل حاد بنسبة -3٪ في عام 2020 ، وهو أسوأ بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية 2008-2009".
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