المرجع النجفي يجيب على سؤال بشأن الصيام مع انتشار كورونا

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اجاب المرجع الديني بشير النجفي على سؤال حول الصيام في شهر رمضان بظل انتشار فايروس كورونا.
وادناه السؤال بشان واجب الصيام مع انتشار الوباء ورد المرجع حول ذلك
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