المرجع النجفي يجيب على سؤال بشأن الصيام مع انتشار كورونا

اجاب المرجع الديني بشير النجفي على سؤال حول الصيام في شهر رمضان بظل انتشار فايروس كورونا وادناه السؤال بشان واجب الصيام مع انتشار الوباء ورد المرجع حول ذلك

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