النجف تعلن عدم تسجيل اية اصابة بكورونا وتصدر بيانا بشأن ذلك

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نعلن للمواطنين عن عدم تسجيل أي اصابة بفايروس كورونا في محافظة النجف الاشرف لهذا اليوم الاربعاء، وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف بإجراء ( 83) فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها".

واضافت "بذلك يبقى المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي :-

261 حالة مؤكدة

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166 شفاء

5 حالات وفاة

واكدت ان "هذا ثمرة عمل كبير واداء متميز من قبل ملاكات دائرة صحة النجف الاشرف بكافة عناوينها منذ ظهور اول اصابة بالفايروس وحتى الان"، مشيرة الى انه "من اجل الحفاظ على المنجز المتحقق ندعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الازمة لحماية انفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى وعدم الخروج وتجنب التجمعات مهما كانت والالتزام بالنظافة العامة ومنها غسل اليدين بإستمرار بالماء والصابون ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".