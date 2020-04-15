ألغاز لتنمية ذكاء طفلك في العزل المنزلي

1. شيء نراه ولا نستطيع ان نلمسه اول حروفه شئ يقتل واخر حروفه شئ نشربه؟

الحل هو السماء

2. ما هو الشيء الذي أمامك ولا تراه ؟

المستقبل

3. ما هو الشيء الذي تسمعه وتراه ولا يسمعك ولا يراك ؟

التلفاز



4. من هو الخال الوحيد لأولاد عمتك ؟والدك

5. كلي ثقوب ومع ذلك أحفظ الماء. فمن أكون ؟

الأسفنج

6. ما هو الشيء الذي يوجد في القرن مرة وفي الدقيقة مرتين ولا يوجد في الساعة ؟

حرف القاف

7. وهذا اللغز من الألغاز الشعبية التي تعتمد على لحن الكلمات: حامل ومحمول، نصفه ناشف ونصفه مبلول فما هو ؟

السفينة

8. يتحرك دائماً حولك، ولكنك لاتراه . . ما هو؟

الهواء

9. كلمة من أربعة حروف . . إذا أكل الإنسان نصفها يموت، وإذا أكلها كلها لا يموت . . ماهي؟



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سمسم

10. ما هو الشيء الذي يقرصك . . ولا تراه ؟

الجوع

11. ما هو الشيء الذي يخترق الزجاج، ولا يكسره؟

الضوء

12. إذا وضعناه في الثلاجة لا يبرد فما هو؟

الفلفل الحار

13. له عين ولا يرى . . ما هو؟

الإبرة

14. طائر يلد . . ولا يبيض . .فما هو؟

الوطواط

15. ما الشيء الذي إذا حذفنا الحرف الأول منه طار؟

قطار

16. هو ابن الماء، وإذا وضع فيه الماء مات … فماذا يكون ؟

الثلج

17. من هو الذي ينام مرتدياً الحذاء ولا يفارقه ؟

الحصان