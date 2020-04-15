1. شيء نراه ولا نستطيع ان نلمسه اول حروفه شئ يقتل واخر حروفه شئ نشربه؟
الحل هو السماء
2. ما هو الشيء الذي أمامك ولا تراه ؟
المستقبل
3. ما هو الشيء الذي تسمعه وتراه ولا يسمعك ولا يراك ؟
التلفاز
4. من هو الخال الوحيد لأولاد عمتك ؟
والدك
5. كلي ثقوب ومع ذلك أحفظ الماء. فمن أكون ؟
الأسفنج
6. ما هو الشيء الذي يوجد في القرن مرة وفي الدقيقة مرتين ولا يوجد في الساعة ؟
حرف القاف
7. وهذا اللغز من الألغاز الشعبية التي تعتمد على لحن الكلمات: حامل ومحمول، نصفه ناشف ونصفه مبلول فما هو ؟
السفينة
8. يتحرك دائماً حولك، ولكنك لاتراه . . ما هو؟
الهواء
9. كلمة من أربعة حروف . . إذا أكل الإنسان نصفها يموت، وإذا أكلها كلها لا يموت . . ماهي؟
10. ما هو الشيء الذي يقرصك . . ولا تراه ؟
الجوع
11. ما هو الشيء الذي يخترق الزجاج، ولا يكسره؟
الضوء
12. إذا وضعناه في الثلاجة لا يبرد فما هو؟
الفلفل الحار
13. له عين ولا يرى . . ما هو؟
الإبرة
14. طائر يلد . . ولا يبيض . .فما هو؟
الوطواط
15. ما الشيء الذي إذا حذفنا الحرف الأول منه طار؟
قطار
16. هو ابن الماء، وإذا وضع فيه الماء مات … فماذا يكون ؟
الثلج
17. من هو الذي ينام مرتدياً الحذاء ولا يفارقه ؟
الحصان
كانت هذه تفاصيل خبر ألغاز لتنمية ذكاء طفلك في العزل المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.