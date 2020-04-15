رئيس الجمهورية: الكاظمي صحفي ذكي وسيتجاوز المشاكل

اثنى رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، على رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، واصفا اياه بـ"الصحفي الذكي"، مؤكدا قدرته على تجاوز مشاكل البلاد .
وقال صالح، في حوار مع شبكة CNN الامريكية، وتابعته الخليج 365، إن "مصطفى الكاظمي مختلف عن بقية المكلفين"، موضحا أنه "يحظى باجماع وطني كبير".
واضاف رئيس الجمهورية، أن الكاظمي "ذكي وصحفي وسيتجاوز هذه المشاكل".
وكلف الرئيس برهم صالح، في 9 نيسان الحالي، رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية يتم تكليفها بالأمر في الأسابيع العشرة الأخيرة لتشكيل حكومة تحل محل حكومة عبد المهدي، التي استقالت في العام الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات.
واضاف رئيس الجمهورية، أن الكاظمي "ذكي وصحفي وسيتجاوز هذه المشاكل".
وكلف الرئيس برهم صالح، في 9 نيسان الحالي، رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية يتم تكليفها بالأمر في الأسابيع العشرة الأخيرة لتشكيل حكومة تحل محل حكومة عبد المهدي، التي استقالت في العام الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات.
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