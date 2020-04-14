الخارجية تعلن وفاة عراقي بسبب كورونا في بريطانيا

اعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن وفاة عراقي بسبب فايروس كورونا في بريطانيا.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل حالة وفاة في بريطانيا، لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا".
وأضاف أن "العدد الكلي للمصابين في عموم العالم (244) حالة"، مشيراً الى أن "مجموع حالات الوفاة في عموم العالم (27) حالة وحالات الشفاء في عموم العالم بلغ (54) حالة".
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