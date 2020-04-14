نائب: عازمون على تمرير الحكومة.. وارتفاع سقف المطالب سيذهب أدراج الرياح

أكد النائب عن تيار الحكمة جاسم بخاتي، اليوم السبت، أن ارتفاع سقف المطالب "سيذهب أدراج الرياح" بسبب العزم على تمرير الحكومة والتصويت على برنامجها نظراً لـ"صعوبة التحديات"، في حين دعا إلى اتخاذ موقف موحد بمواجهة التحديات، وضرورة حسن النوايا والمكاشفة والوضوح.
وأضاف، أن "ارتفاع سقف المطالب والتزمت بها وهو ما لا نتمناه، فانه سيذهب أدراج الرياح لأننا عقدنا العزم على تمرير الحكومة ولا يوجد غير خيار تمريرها والتصويت على برنامجها نظراً لصعوبة التحديات التي تواجه البلد، رغم حرصنا ورغبتنا بتمريرها ضمن الفضاء الوطني وبدعم جميع الأطراف وهو ما نتمناه من جميع القوى".
وتابع، أن "القوى السنية أكثر مرونة واستجابة في هذا الظرف الحساس وهو ما تجلى بحضور أغلب القوى السياسية السنية في يوم التكليف، ونتمنى من القوى الكردية أن تكون بنفس النفس والهمة مع باقي القوى السياسية لتجاوز المرحلة"، مشدداً على أن "الحكمة ستعمل على دعم الحكومة المقبلة وبرنامجها بما يخدم العراقيين ولن تكون مشاركتنا بهدف الحصول على مكاسب أو استحقاقات بل هي مشاركة لدعم تمرير الحكومة وأن نتخلى عن كل المصالح والذهاب لتمرير الحكومة بكل قوة للوصول إلى بر الأمان".
وأكد بخاتي، أن "هناك ضرورة لحسن النوايا والمكاشفة والوضوح وعدم استغلال الفرص، وأن يكون هناك موقف واحد في مواجهة التحديات التي يمر بها البلد"، لافتاً إلى أن "جميع القوى السياسية تلاحظ ما يجري بالبلد وهي تشعر بالقلق ما يجعلنا نعتقد بأنها ستتنازل عن مساحاتها ومواقعها وتعطي رسالة إيجابية، خاصة أن المكون الشيعي قد أعطى رسالة واضحه بتنازله عن استحقاقه الانتخابي بما يعطي المساحة الكافية لتمرير الحكومة".
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