نائب: عازمون على تمرير الحكومة.. وارتفاع سقف المطالب سيذهب أدراج الرياح

وقال بخاتي في حديث لـ الخليج 365، إنه "بحسب المعلومات التي تواردت الينا عبر وسائل الإعلام فان القوى الكردية كان لديها مطالب معينة لدعم الحكومة منها ملف التمثيل في الحكومة المقبلة وتفعيل المادة 140 للمناطق المتنازع عليها وملف كركوك والرواتب يقابلها مطالب من الحكومة الاتحادية ومنها المبالغ المرتبطة بصادرات نفط الإقليم والتي لم يصل منها أي شي لخزينة الدولة بحسب ما أعلنته الحكومة الاتحادية".وأضاف، أن "ارتفاع سقف المطالب والتزمت بها وهو ما لا نتمناه، فانه سيذهب أدراج الرياح لأننا عقدنا العزم على تمرير الحكومة ولا يوجد غير خيار تمريرها والتصويت على برنامجها نظراً لصعوبة التحديات التي تواجه البلد، رغم حرصنا ورغبتنا بتمريرها ضمن الفضاء الوطني وبدعم جميع الأطراف وهو ما نتمناه من جميع القوى".

وتابع، أن "القوى السنية أكثر مرونة واستجابة في هذا الظرف الحساس وهو ما تجلى بحضور أغلب القوى السياسية السنية في يوم التكليف، ونتمنى من القوى الكردية أن تكون بنفس النفس والهمة مع باقي القوى السياسية لتجاوز المرحلة"، مشدداً على أن "الحكمة ستعمل على دعم الحكومة المقبلة وبرنامجها بما يخدم العراقيين ولن تكون مشاركتنا بهدف الحصول على مكاسب أو استحقاقات بل هي مشاركة لدعم تمرير الحكومة وأن نتخلى عن كل المصالح والذهاب لتمرير الحكومة بكل قوة للوصول إلى بر الأمان".



وأكد بخاتي، أن "هناك ضرورة لحسن النوايا والمكاشفة والوضوح وعدم استغلال الفرص، وأن يكون هناك موقف واحد في مواجهة التحديات التي يمر بها البلد"، لافتاً إلى أن "جميع القوى السياسية تلاحظ ما يجري بالبلد وهي تشعر بالقلق ما يجعلنا نعتقد بأنها ستتنازل عن مساحاتها ومواقعها وتعطي رسالة إيجابية، خاصة أن المكون الشيعي قد أعطى رسالة واضحه بتنازله عن استحقاقه الانتخابي بما يعطي المساحة الكافية لتمرير الحكومة".