نائب: لن نصوت على إشراك أي وزير بالحكومة المستقيلة في كابينة الكاظمي

اعتبر النائب عن سائرون جواد الموسوي، الثلاثاء، أن حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي "لم تحقق إنجازاً ملموساً"، مشيراً إلى أنه لن يتم التصويت على إشراك أي وزير بالحكومة المستقيلة، في كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "كابينة المستقيل عبد المهدي يجب أن لا تشرك نفسها بأية طريقة في حكومة المكلف مصطفى الكاظمي".
وأضاف، أن كابينة عبد المهدي "أخذت فرصتها الكاملة ولم تحقق اي إنجاز ملموس والجميع يقر بهذا الشي، ولن نصوت على أي شخصية شغلت منصباً وزارياً في حكومة عبد المهدي".
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، الخميس (9 نيسان 2020)، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً للمكلف السابق عدنان الزرفي الذي أعلنت اعتذاره عن التكليف.
وأضاف، أن كابينة عبد المهدي "أخذت فرصتها الكاملة ولم تحقق اي إنجاز ملموس والجميع يقر بهذا الشي، ولن نصوت على أي شخصية شغلت منصباً وزارياً في حكومة عبد المهدي".
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، الخميس (9 نيسان 2020)، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً للمكلف السابق عدنان الزرفي الذي أعلنت اعتذاره عن التكليف.
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