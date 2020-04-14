وفاة زعيم حزب تركي بسبب كورونا

وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعازيه بوفاة باش، وقال في تغريدته عبر صفحته على "تويتر": "أسأل الله الرحمة للسيد باش ولكل مواطنينا الذين فقدوا حياتهم بسبب الوباء، وأقدم تعازي لكل أقربائهم. وأرجو من الله أن يجعل مثواهم الجنة".



وكانت وزارة الصحة التركية أعلنت الاثنين في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 1296 بعد تسجيل 98 وفاة، وارتفاع عدد الإصابات إلى 61 ألفا و49 إثر تسجيل 4093 إصابة جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء 3 آلاف و957.