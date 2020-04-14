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اتحاد الكرة يرفض التصريح نيابة عنه بشأن موقفه من وزير الشباب والرياضة

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2020-04-14 | 14:27

اتحاد الكرة يرفض التصريح نيابة عنه بشأن موقفه من وزير الشباب والرياضة

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رفض رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اياد بنيان، التصريح نيابة عن اتحاده، بشأن موقفه من وزير الشباب والرياضة، احمد رياض في التواجد بحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
وكان رئيس اتحاد المواي تاي، مصطفى جبار، قد اعلن يوم امس، ان الاتحادات ترفض تواجد وزير الشباب في الحكومة الانتقالية المقبلة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقال بنيان في بيان لاتحاد الكرة تلقته السومري نيوز، إن "كرة القدم وجماهيريتها الواسعة، تدعو الى ان تكون مؤسستها على تناغم وتوافق وانسجام بالرؤى مع الشريحة العريضة التي تمثلها".


واضاف ان "كرة القدم ومؤسستها العريقة، من الشجاعة والصراحة والقوة ان تفصح عن طروحاتها بشفافية ودون مواربة تدعوها للاختباء خلف هذا العنوان او ذاك، او تخول من ينوب عنها بالتصريح او التلميح".

جاء ذلك ردا على ما تم تداوله من بيان للاتحادات الرياضية تدعو فيه الى عدم تجديد استيزار السيد وزير الشباب في الكابينة الحكومية المقبلة.

وزاد بنيان بالقول: "تربطنا بوزير الشباب والرياضة علاقة متينة، اساسها الصراحة والوضوح وعدم المجاملة، اكدتها الفترة الماضية من العمل المشترك الذي أطرته المصلحة العامة والنأي عن شخصنة الامور، وكان مثالا للرجل العملي والمهني والمحب لبلده ورياضته".

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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