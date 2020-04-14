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2020-04-14 | 14:27
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وقال بنيان في بيان لاتحاد الكرة تلقته السومري نيوز، إن "كرة القدم وجماهيريتها الواسعة، تدعو الى ان تكون مؤسستها على تناغم وتوافق وانسجام بالرؤى مع الشريحة العريضة التي تمثلها".
واضاف ان "كرة القدم ومؤسستها العريقة، من الشجاعة والصراحة والقوة ان تفصح عن طروحاتها بشفافية ودون مواربة تدعوها للاختباء خلف هذا العنوان او ذاك، او تخول من ينوب عنها بالتصريح او التلميح".
جاء ذلك ردا على ما تم تداوله من بيان للاتحادات الرياضية تدعو فيه الى عدم تجديد استيزار السيد وزير الشباب في الكابينة الحكومية المقبلة.
وزاد بنيان بالقول: "تربطنا بوزير الشباب والرياضة علاقة متينة، اساسها الصراحة والوضوح وعدم المجاملة، اكدتها الفترة الماضية من العمل المشترك الذي أطرته المصلحة العامة والنأي عن شخصنة الامور، وكان مثالا للرجل العملي والمهني والمحب لبلده ورياضته".
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يرفض التصريح نيابة عنه بشأن موقفه من وزير الشباب والرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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