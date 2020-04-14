افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن قوة امنية اعتقلت سائق احد الوزراء بـ"الجرم المشهود" بتهمة الرشوة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة من الاستخبارات تمكنت اليوم من اعتقال سائق احد الوزراء ويدعى (هـ، أ) بالجرم المشهود بتهمة الرشوة". واضاف ان "الوزير يتوسط الان بهدف اطلاق سراح سائقه، وترتيب الموضوع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال سائق وزير بالجرم المشهود بتهمة الرشوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.