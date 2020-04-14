النقل تعلن وصول 155 عراقياً ضمن رحلة استثنائية من مصر

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم وصول 155 عراقياً على متن الطائرة B737/YI-ASI التابعة لأسطول الناقل الوطني".

وأضافت أن "عودة العراقيين جاءت ضمن الرحلة الاستثنائية الاولى المجدولة لهذا اليوم والخاصة بإعادة العراقيين العالقين في مصر".

