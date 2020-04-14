النقل تعلن وصول 155 عراقياً ضمن رحلة استثنائية من مصر

أعلنت وزارة النقل عن وصول 155 عراقياً ضمن رحلة استثنائية من مصر.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم وصول 155 عراقياً على متن الطائرة B737/YI-ASI التابعة لأسطول الناقل الوطني".
وأضافت أن "عودة العراقيين جاءت ضمن الرحلة الاستثنائية الاولى المجدولة لهذا اليوم والخاصة بإعادة العراقيين العالقين في مصر".
وأضافت أن "عودة العراقيين جاءت ضمن الرحلة الاستثنائية الاولى المجدولة لهذا اليوم والخاصة بإعادة العراقيين العالقين في مصر".
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