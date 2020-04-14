مدينة الطب تعلن شفاء حالتين جديدتين من المصابين بالفيروس

اعلنت مدينة الطب في بغداد، الثلاثاء، عن شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا.
وقالت في بيان، إن حالتين جديدتين من المصابين بفايروس كورونا تماثلتا الى الشفاء اليوم.
وأوضحت أنه بذلك يكون مجموع الحالات التي تم شفاؤها بمركز الشفاء التخصصي ٤٣ حالة، مشيرة الى ان باقي الحالات تحت المتابعة الطبية وهي بتحسن مستمر.
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