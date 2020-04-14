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مدينة الطب تعلن شفاء حالتين جديدتين من المصابين بالفيروس

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اعلنت مدينة الطب في بغداد، الثلاثاء، عن شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس .

وقالت في بيان، إن حالتين جديدتين من المصابين بفايروس كورونا تماثلتا الى الشفاء اليوم.

وأوضحت أنه بذلك يكون مجموع الحالات التي تم شفاؤها بمركز الشفاء التخصصي ٤٣ حالة، مشيرة الى ان باقي الحالات تحت المتابعة الطبية وهي بتحسن مستمر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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