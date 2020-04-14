شرطة النجف تنفي حدوث دكة عشائرية أو قدوم عشائر الى المحافظة

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "ما يتم تناقلته على بعض مواقع التواصل من فيديوات عن وجود دكه عشائرية وتهديد هي فيديوات قديمة ولا علاقة لها بالنجف الاشرف إطلاقا وهي في مناطق اخرى"، مؤكدة أن "كل ما ينشر اشاعات وفتن ولا تمت للحقيقة بصلة".واضافت أن "ما يذكر عن قدوم عشائر من محافظات أخرى اليها كذب وافتراء لان المحافظة مغلقة تماما بسبب حظر التجوال"، مشددة على ان "المحافظة آمنة ولا سيادة فيها الا لشيء واحد فقط هو القانون".

واوضحت أن "شرطة المحافظة لم ولن تتهاون او تسمح باي تصرف خارج سلطة القانون، لافتة الى ان "النجف مدينة الإمام علي عليه السلام والتاريخ والحضارة والسلام ومدينة المرجعية الرشيدة دائما ما تتعرض للتشويه والعهر الاعلامي".



ودعت شرطة النجف، الجميع الى "عدم تناقل الإشاعات واخذ الاخبار من مصادرها الرسمية الصحيحة"، مشددة "سوف نتعامل قانونيا مع مروجي الإشاعات والفتن وسينالوا جزائهم العادل".