نفت مديرية شرطة محافظة النجف، الثلاثاء، حدوث أي دكة عشائرية في المحافظة أو قدوم عشائر اليها.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "ما يتم تناقلته على بعض مواقع التواصل من فيديوات عن وجود دكه عشائرية وتهديد هي فيديوات قديمة ولا علاقة لها بالنجف الاشرف إطلاقا وهي في مناطق اخرى"، مؤكدة أن "كل ما ينشر اشاعات وفتن ولا تمت للحقيقة بصلة".
واضافت أن "ما يذكر عن قدوم عشائر من محافظات أخرى اليها كذب وافتراء لان المحافظة مغلقة تماما بسبب حظر التجوال"، مشددة على ان "المحافظة آمنة ولا سيادة فيها الا لشيء واحد فقط هو القانون".
واوضحت أن "شرطة المحافظة لم ولن تتهاون او تسمح باي تصرف خارج سلطة القانون، لافتة الى ان "النجف مدينة الإمام علي عليه السلام والتاريخ والحضارة والسلام ومدينة المرجعية الرشيدة دائما ما تتعرض للتشويه والعهر الاعلامي".
ودعت شرطة النجف، الجميع الى "عدم تناقل الإشاعات واخذ الاخبار من مصادرها الرسمية الصحيحة"، مشددة "سوف نتعامل قانونيا مع مروجي الإشاعات والفتن وسينالوا جزائهم العادل".
واضافت أن "ما يذكر عن قدوم عشائر من محافظات أخرى اليها كذب وافتراء لان المحافظة مغلقة تماما بسبب حظر التجوال"، مشددة على ان "المحافظة آمنة ولا سيادة فيها الا لشيء واحد فقط هو القانون".
واوضحت أن "شرطة المحافظة لم ولن تتهاون او تسمح باي تصرف خارج سلطة القانون، لافتة الى ان "النجف مدينة الإمام علي عليه السلام والتاريخ والحضارة والسلام ومدينة المرجعية الرشيدة دائما ما تتعرض للتشويه والعهر الاعلامي".
ودعت شرطة النجف، الجميع الى "عدم تناقل الإشاعات واخذ الاخبار من مصادرها الرسمية الصحيحة"، مشددة "سوف نتعامل قانونيا مع مروجي الإشاعات والفتن وسينالوا جزائهم العادل".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة النجف تنفي حدوث دكة عشائرية أو قدوم عشائر الى المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.