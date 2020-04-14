بالصور.. إخماد حريق نشب في مجمع تجاري بسوق الشيوخ

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تمكنت فرق القداع المدني، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق نشب في مجمع تجاري بسوق الشيوخ في محافظة ذي قار.
وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة، إن فرق الدفاع المدني تمكنت، اليوم، من إخماد حريق نشب في احدى المجمعات التجارية بقضاء سوق الشيوخ شرق الناصرية، ما اسفر عن اضرار مادية كبيرة.
واوضح مراسلنا، أن الحريق نشب في المجمع الكوري للادوات الاحتياطية للسيارات، مشيرا الى أن التحقيقات الاولية اظهرت ان سبب الحريق هو تماس كهربائي.
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