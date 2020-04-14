بالفيديو ضعف الانترنت يؤثر سلباً على استخدام منصات التعليم الالكتروني

تسبب ضعف شبكات الانترنت، بخلق صعوبات للطلاب بعد توجههم لاستخدام التعليم الإلكتروني بسبب قرار حظر التجوال
النوافذ الإلكترونية التي ادخلتها وزارة التربية للمنظومة التعليمية تواجه تحديا كبيرا بالنسبة لاستمرار العام الدراسي الحالي.. رغم حذف بعض المواد من المناهج واعتماد الوزارة آلية عمل جديدة.. إلا أن الطلبة يعانون من صعوبة إيصال المادة المقررة إليهم وادراكها إلكترونيا لأسباب تتعلق أغلبها بضعف شبكات الإنترنت والخدمات الضعيفة التي تقدمها شركات الاتصال.
فيما تستمر معاناة الطلبة في استيعاب المواد الدراسية المقررة.. طالب مواطنون وزارة الاتصالات بإيجاد حل لمعضلة شبكات الإنترنت الضعيفة ومحاسبة شركات الاتصال التي لاتخلو من الفساد.
خدمات الإنترنت في العراق تعد الأسوء إقليميا والاغلى عالميا نتيجة عدة عوامل منها الفساد المستشري، وضعف الشركات المجهزة للخدمة، وغياب رؤية الوزارة خلال السنوات الماضية
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