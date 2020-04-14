بالصور.. حملة تعفير في صلاح الدين

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة موسعة لتعفير وتطهير عدد من المناطق والمرافق التجارية في محافظة صلاح الدين.



وأوضحت، أن "الحملة تضمنت في مرحلتها الأولى تعفير وتعقيم مناطق الحجاج، والبو طعمة، ومحطة بنزين العوجة، ومقر الدعم اللوجستي، والنقاط المشتركة للشرطة الاتحادية وهيئة الحشد الشعبي، في قضاء بيجي، بالإضافة إلى مركز تدريب العسكريين عليهما السلام". وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحملة يجري تنفيذها بالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي وشركتي ايرثلنك وسكوب سكاي، وتهدف إلى الحد من انتشار فايروس كورونا وإبطاء عملية انتشاره، وذلك ضمن مساعي الهيئة لدعم جهود المؤسسات العراقية في مواجهة هذه الجائحة".وأوضحت، أن "الحملة تضمنت في مرحلتها الأولى تعفير وتعقيم مناطق الحجاج، والبو طعمة، ومحطة بنزين العوجة، ومقر الدعم اللوجستي، والنقاط المشتركة للشرطة الاتحادية وهيئة الحشد الشعبي، في قضاء بيجي، بالإضافة إلى مركز تدريب العسكريين عليهما السلام". وأشارت الهيئة إلى أن "الحملة ستشمل في مراحل مقبلة، تعفير عدد آخر من المناطق وباستخدام مواد معقمة ومطهرة ذات مناشئ عالمية توفر حماية للأسطح والمباني لفترات جيدة". Advertisements

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