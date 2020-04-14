بابليون: ما يُنسب لأمين عام الحركة بشأن استحقاقات المكون عار عن الصحة

اكدت حركة بابليون، الاثنين، أن ما ينسب لأمين عام للحركة بشأن البحث في استحقاقات المكون عار عن الصحة.
وقالت الحركة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ما ينسب للامين العام للحركة حول البحث في استحقاقات المكون عار عن الصحة".
وطالبت، وسائل الاعلام بـ"توخي الدقة والمصداقية في نقل الأخبار ونحذر من تزييف وفبركة التصريحات بدوافع مغرضة لأغراض تبدو مدفوعة الثمن".
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